15/10/2024 09:35

【聚焦數據】2023個稅匯算數據發布，無需繳納個稅人員超七成

《經濟通通訊社15日專訊》據《央視新聞》消息，國家稅務總局今天發布的2023年度個稅匯算清繳數據顯示，中國取得綜合所得的人員中，無需繳納個稅的人員佔比超過七成，個人所得稅有效發揮了調高惠低作用。

國家稅務總局稅收數據顯示，目前，中國取得綜合所得的人員中，無需繳納個稅的人員佔比超過七成。在剩餘不到三成的實際繳稅人員中，60%以上僅適用3%的最低檔稅率，繳稅金額較少。

從個稅繳納總體來看，高收入群體繳稅佔比達九成以上。中國個人所得稅納稅申報人員中，年收入100萬元(人民幣．下同)以上的高收入者約佔申報人數的1%，但這部分人申報繳納的個稅佔全部個稅的五成以上，申報收入位居全國前10%的個人繳納的個稅佔全部個稅的九成以上。

報道指，目前中國已形成了較為完善的個人所得稅稅前扣除體系，如個人所得稅基本減除費用標準從原來的每人每月3500元提高至5000元。此外，還設立了子女教育、贍養老人、住房貸款利息等7項專項附加扣除。2023年全國約6700萬人享受到了該項政策紅利。減稅規模超過700億元，人均減稅超1000元。其中，子女教育、贍養老人和3歲以下嬰幼兒照護減稅分別約360億元、290億元和50億元。(jq)