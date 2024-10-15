15/10/2024 12:00

【傾力救市】廣州市小貸協會發文：各單位要嚴禁信貸資金流入股市

《經濟通通訊社15日專訊》微信公眾號「廣州市小額貸款行業協會」昨日(14日)晚間發布《風險提示函》，提到各會員單位應該嚴格按照《關於加強小額貸款公司監督管理的通知》要求，確保小額貸款公司應當與借款人明確約定貸款用途，貸款用途應當符合法律法規、國家宏觀調控和產業政策。

小額貸款公司貸款不得用於「股票、金融衍生品等投資用途」，規範經營行為，高度關注當事人的借款用途和資金流向，嚴禁相關資金違規流入股市等領域。

據悉，這是全國首個宣布嚴禁信貸資金流入股市的地方小額貸款行業協會公告。



*有廣東投資者貸款10萬入市，當天即虧1萬*



據了解，在本輪牛市中，已經出現了一些貸款入市的投資者虧損的情況。據《新京報》今日報道，一位廣東投資者在9月30日看到千股漲停的消息後，貸款了10萬元炒股。他選擇在10月8日買入了中國鋁業(02600)(滬:601600)，但進入時已是高點，當天即虧損1萬元。這兩日雖然有所回升，但總體仍然虧損。與此同時，他每月需要還款8000多元的貸款。(jq)