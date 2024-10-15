15/10/2024 15:59

【傾力救市】首個地方小貸協會發文禁貸款入市，業內人士：實操難

《經濟通通訊社15日專訊》繼多家銀行發文提醒嚴禁信貸資金流入房市、股市等領域後，廣州市小額貸款行業協會昨晚(14日)亦向旗下會員單位發布《風險提示函》，指出小額貸款公司貸款不得用於「股票、金融衍生品等投資用途」，要高度關注當事人的借款用途和資金流向。

據悉，這是全國首個宣布嚴禁信貸資金流入股市的地方小額貸款行業協會公告。不過，有從業人士表示，實際操作中會有不少困難。



*小貸行業人士：很難要求客戶說明貸款流向*



據《21財經》引述小貸行業人士稱，上述函件對小貸公司而言，提示性意義更大，實際操作中會有不少困難，「銀行都不一定能搞清楚資金流向，何況小貸公司。」

該人士指出，一方面，小貸公司貸款成本相對較高，有的貸款年化率去到百分之十幾，相對銀行目前的比較低利率的消費貸，向小貸公司借款炒股對投資者的吸引力其實不高；另一方面，對小貸公司而言，缺乏有效手段，例如風控技術等監控客戶的資金流向，也很難要求小貸公司的客戶說明貸款的流向。

據了解，目前銀行業針對消費貸的貸後管理有幾個做法，一是出現用途不明的情況時，要求借款人上傳消費憑證，例如發票、旅行單等；二是監控銀行賬戶的資金流向，例如借款人是否將信貸資金轉移至本人他行賬戶或親屬賬戶，但如果客戶選擇取現，仍難以監控信貸資金流向。(jq)