15/10/2024 09:35

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶93點子，報7.0888

《經濟通通訊社15日專訊》上日美元指數保持強勢，人民幣匯價則跟隨其他非美貨幣調整至一個月新低，共同拖累今日中間價表現。人民幣兌一美元中間價今報7.0830，止兩連升，創9月19日以來近一個月新低，較上個交易日跌107點子，上個交易日報7.0723。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開93點子，報7.0888，上個交易日即期匯率收盤報7.0795。

市場預計歐洲央行將在本周降息，因為數據顯示歐元區經濟活動正在惡化；德國經濟部在周一發布的月度報告中指出，當前的經濟指標表明德國經濟在第三季持續疲軟。

除了歐洲央行利率決議，市場接下來還將關注美國零售銷售和初請失業金數據，所有這些都將在周四公布。

此外，美國總統大選的不確定性料擾動市場神經。若特朗普當選，有可能推進高關稅政策，包括全面10%關稅和對華60%額外關稅，這可能明顯施壓人民幣匯率。(sl)