15/10/2024 16:43

【聚焦人幣】人幣即期收跌352點報7.1147，刷逾一個月低

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開後持續下行，午後更跌穿7.12關口，隨後跌幅收窄，收報7.1147，較上個交易日4時30分收盤價跌352點子，兩連跌，創9月12日以來逾一個月新低，全日在7.0873至7.1223之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)午後亦曾失守7.13關口，現跌328點子，報7.1273。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0830，止兩連升，創9月19日以來近一個月新低，較上個交易日跌107點子，上個交易日報7.0723。

交易員稱，美國經濟仍保持韌性，美聯儲降息節奏放緩，以及特朗普當選美國總統機會仍在，關稅擔憂持續擾動人民幣匯率，短期人民幣交易區間料續下移。他們並表示，外部不確定性上升疊加國內經濟復甦仍缺乏明確的數據支持，人民幣的利差劣勢繼續限制匯價反彈，在內外部環境改善前，人民幣仍可能承壓。

建行金融市場部匯率交易團隊最新月度展望認為，在基本面尚未明顯復甦的情況下，人民幣持續升值的基礎並不牢固。短期來看，美元波動仍將依賴於更多經濟數據的公布，後期需關注美國大選進展；國內方面關注一籃子政策出台後經濟復甦的情況。建議有結匯需求的客戶在7.10上方可考慮分批結匯。(sl)