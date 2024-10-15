15/10/2024 12:01

《神州金融》彭博：國有大行最快本周下調存款利率至少20個基點

《經濟通通訊社15日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，中國大型國有商業銀行最快本周啟動新一輪人民幣存款利率下調，以在人行調降政策利率並調整房貸利率相關政策後，幫助降低自身負債成本以穩定淨息差水平。知情人士稱，在市場利率定價自律機制的指導下，國有大行考慮下調一年期存款利率至少20個基點，下調更長期限的定期存款利率至少25個基點。

報道指，9月底開始，中國推出一系列重磅政策組合拳以穩定經濟增長，其中包括調降政策利率20個基點，以及涉及約38萬億元人民幣房貸利率政策的調整。另一方面，銀行業自身由於持續減費讓利，已面臨淨息差降至紀錄低點、利潤增速放緩和不良債務攀升等挑戰。

財政部副部長廖岷在上周六的發布會上明確，將通過發行特別國債等渠道籌集資金，支持國有大型商業銀行進一步增加核心一級資本。人行亦已於9月27日將存款準備金率下調0.5個百分點，有助銀行釋放低成本的長期資金。

中國的銀行業自2022年起多次下調存款利率，但淨息差仍持續下降，並在今年3月末觸及1.54%的紀錄低點。自2023年起，季度淨息差一直低於1.8%，而該水平被認為是行業維持合理盈利能力的最低門檻。(sl)