15/10/2024 17:34

【傾力救市】彭博：中國擬允地方發債6萬億，助置換隱性債務

《經濟通通訊社15日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，中國據悉考慮允許地方政府發行總規模高達6萬億元人民幣的地方政府債，以進一步置換並化解隱性債務壓力。

知情人士稱，監管層仍在考慮這項覆蓋至2027年的發債計劃提議；這項計劃將有利於用成本更低的地方政府債券來置換高成本的隱性債務，從而改善地方的支出能力。

報道指，財政部暫未回應置評請求。

內媒《財新》昨晚亦曾引述知情人士報道指，中國可能在三年內發行6萬億元人民幣超長期特別國債，部分用於幫助化解地方政府隱性債務。《彭博》引述知情人士稱，中國政府還在考慮特別國債的發行計劃，但具體規模尚未最後確定。

《彭博》並引述中國經濟學家David Qu指出，根據2015年至2018年期間的類似債務置換計劃，同時考慮到樓市下滑對地方財政的影響，地方政府解決隱性債務所需的資金可能要高於6萬億元人民幣。

《彭博》又引述清華大學教授、政府政策顧問李稻葵指，幫助地方政府償還拖欠企業和員工帳款的債務置換將是最大的經濟刺激，拖欠金額在GDP的10%。預計本月底中央政府債務將大幅增加，資金用於支持地方政府，之後宏觀經濟或實體部門將回到正軌。

根據國家金融與發展實驗室數據，中央政府債務僅佔中國GDP的不到四分之一，在國際上處於較低水平。(sl)