15/10/2024 17:06

【數據前瞻】機構：中國第三季GDP料增4.5%，增速放緩

《經濟通通訊社15日專訊》國家統計局將於周五(18日)公布第三季國內生產總值(GDP)數據。據《路透》最新季度調查結果顯示，三、四季度中國GDP料同比增長4.5%、4.7%，全年預計增4.8%，但明年增速料將放緩至4.5%，決策者在制定經濟刺激方案時面臨持續壓力。中國第一、二季GDP同比分別增長5.3%、4.7%。

《路透》指，中國第三季經濟增速放緩已成定局，第四季隨著刺激政策效應顯現，有望溫和改善。

報道引述瑞銀證券首席中國經濟學家汪濤稱，第三季GDP同比增速可能放緩至4.2%-4.4%，多數國內經濟活動增速放緩。對於中國財政增量政策更為合理的預期是，政府可能在短期內推出1.5萬億-2萬億元人民幣的財政刺激措施；如果政府很快出台財政刺激政策、並較快落實其中大部分措施，今年GDP同比增速有望達到4.8%。在這之後，如果政府在2025年出台大規模增量財政刺激政策，並且美國沒有對華大幅加徵關稅，2025年中國GDP增速可能達4.5%。(sl)