15/10/2024 16:17

《神州期貨》世界鉑金投資協會稱中國明年首季將推出鉑金鈀金期貨

《經濟通通訊社15日專訊》據《路透》報道，世界鉑金投資協會(WPIC)亞太區主管鄧偉斌周一在美國邁阿密舉行的倫敦金銀市場協會(LBMA)年會上表示，廣州期貨交易所預計將於2025年第一季度在中國推出首份鉑金和鈀金期貨合約。這些合約將成為中國國內首個鉑金和鈀金價格對沖機制，協會希望對沖將有助於重振鉑金首飾的需求。

報道指，廣州期貨交易所未予置評。

在中國，汽車製造商和其他行業(包括珠寶和投資產品)都在使用鉑金和鈀金。該協會表示，珠寶製造商的對沖可能會降低其向客戶收取的溢價，以及珠寶和鉑金產品回購的折扣，而這可能會提振需求。

中國是鉑族金屬的主要市場，但由於消費者對鉑族金屬的偏好下降，中國的鉑金首飾需求已從2014年約200萬金衡盎司的峰值下滑了79%。(sl)

