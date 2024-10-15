15/10/2024 14:11

【聚焦人幣】人民幣持續走低，離岸失守7.13，在岸穿7.12

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣今日持續走低，在岸人民幣兌美元午後跌穿7.12關口，離岸人民幣目前更失守7.13。

外電引述知情人士指，中國開始對國內超級富豪的海外投資收益徵稅，稅率或高達20%。知情人士稱，近幾個月中國主要城市的一些富豪被要求自我評估、或者被稅務機關要求開會以評估潛在的應付稅款，包括過去幾年拖欠的款項。一些人可能因逾期繳付受罰，但最終金額可以協商。

外電又引述消息指，中國國有大行最快在本周開啟新一輪人民幣存款利率下調，一年期存款利率至少下調20個基點，更長期限的定期存款利率下調至少25個基點。

此外，美聯儲不那麼鴿派，美國經濟數據穩健，令美元走強；對美國大選結果的押注也開始影響外匯市場，一些博彩網站認為特朗普獲勝的機率上升，關稅擔憂持續擾動人民幣匯率。(sl)