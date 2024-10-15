15/10/2024 09:14

【外圍經濟】英偉達股價再創新高，市值升至接近3.4萬億美元

《經濟通通訊社15日專訊》英偉達股價周一(14日)收盤再創歷史新高，市值達3.39萬億美元，成為僅次於蘋果（市值3.52萬億美元）的美股第二大上市公司。

英偉達股價當天上漲2.4%，收於138.07美元，超過6月18日創下的135.58美元歷史高點。今年以來，英偉達股價已上漲近180%，自2023年初以來飆升逾9倍。

英偉達被認為是人工智能興盛的最大受益者，該公司的圖形處理器(GPU)被用於創建和部署先進的人工智能模型，為ChatGPT和類似應用程式提供支援。

瑞穗的分析師表示，頂級科技公司每年花費十億甚至上百億美元在人工智能建設，英偉達佔有該市場很大一部分，控制著約95%的人工智能訓練和推理晶片市場。(rc)