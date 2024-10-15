15/10/2024 10:29

【比特幣】賀錦麗承諾支持虛擬貨幣監管框架，比特幣升至兩周新高

《經濟通通訊社15日專訊》美國民主黨總統候選人賀錦麗承諾支持虛擬貨幣監管框架，比特幣攀升至兩周以來新高。

周一(14日)，比特幣日內漲幅達6%，報66233美元。以太幣則漲6.8%，報2635.095美元，逼近9月27日高位2728美元。

根據聲明，副總統賀錦麗表示，知道超過20%的非裔美國人擁有或曾經擁有虛擬貨幣資產，她的​​計劃將確保數位資產的所有者和投資者能夠從監管框架中受益，從而保護參與這一市場的非裔男性及其他群體。

多年來，數位貨幣領域的相關人士一直抱怨美國官員選擇透過執法，而非提供明確的法規來監管虛擬貨幣。賀錦麗的最新承諾是對數位貨幣產業的回應。賀錦麗在9月底亦曾經表示，將鼓勵虛擬貨幣發展。(rc)