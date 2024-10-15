15/10/2024 11:13

【外圍經濟】颶風和波音工人罷工料推高美國失業救濟申領人數

《經濟通通訊社15日專訊》彭博經濟研究表示，本月12日當周，即本月非農就業報告的參考周，失業救濟申領人數可能會繼續增加，10月份非農就業數據可能會受到影響。

彭博經濟研究認為，在佛羅里達州，颶風米爾頓可能會導致失業救濟申領人數增加。颶風米爾頓的威力堪比2017年9月份的颶風艾爾瑪(Irma)，當時正值機構和住戶調查參考期，佛羅里達州有680萬人撤離家園。截至2017年9月16日當周，首次申領失業救濟人數激增5300人，一周後又增加8400人。根據歷史經驗，這次10月12日當周的申領人數可能會飆升1萬人。

此外，失業救濟申領人數亦受華盛頓州影響。該州的申領人數正在上升。自9月13日以來，有超過3.3萬名波音公司工人參與罷工。10月5日當周，首次申領失業救濟人數增加了1700人。雖然罷工工人沒有資格領取失業救濟，但供應鏈上受罷工影響的其他企業的工人可以申請。(rc)