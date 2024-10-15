15/10/2024 13:57

【外圍經濟】多國央行官員公開表示支持繼續增加黃金儲備

《經濟通通訊社15日專訊》央行官員以前很少會提前發出購買黃金的訊號。不過，本周一(14日)，墨西哥央行、蒙古央行和捷克央行的官員打破慣例做法，紛紛公開支持增加黃金儲備。

三國的官員表示，在地緣政治緊張局勢加劇和利率下降的背景下，黃金佔本國央行儲備的比例在未來幾年仍有可能繼續增加。

在金價上升的背後，部分功勞顯然要歸功於各國央行史無前例的黃金購買量。央行試圖在貴金屬市場上尋求避風港，以保護本國財富免受地緣政治和經濟不確定性的影響。Impact Evaluation Lab行政總裁Terrence Keeley表示，以市場估值，平均每家央行有15%的外匯儲備是貴金屬。(rc)