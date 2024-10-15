15/10/2024 16:09

【美國大選】美國大選前外匯波動率飆升，企業加大力度對沖風險

《經濟通通訊社15日專訊》距離美國總統大選投票日只有不到1個月的時間，選情緊湊促使企業財務管理人員加強外匯對沖操作。

雖然總統大選和國會選舉的選情愈來愈勢均力敵，但賀錦麗和特朗普對貿易、政府支出和經濟有截然不同的觀點。若果共和黨或民主黨大獲全勝，這些情境都可能導致外匯市場出現劇烈波動，就像8年前特朗普當選總統時一樣。

選情難以預料導致匯率波動率上升，歐元、墨西哥披索和美元指數的一個月波動率指標周一(14日)全線走高。根據《彭博社》編制的數據，歐元的1個月期隱含波動率目前接近大約1年來的最高點，墨西哥披索的該指標目前在大約2020年以來的最高水平。彭博美元即期指數1個月期期權合約的價格目前大致處於2023年初以來的最高水平。

許多公司最近幾個月開始增加對沖，簽訂到期日在美國大選之後的對沖合約，以避免會導致定價過高的短期波動。(rc)