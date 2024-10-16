16/10/2024 18:47

【施政迴響】德勤倡港府向內地爭取設立「家辦通」資金渠道

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表任內第三份《施政報告》，德勤民營企業與私人客戶服務香港主管合夥人劉明揚表示，歡迎《施政報告》進一步強化香港作為國際資產及財富管理中心地位的，其中爭取與「一帶一路」主權基金合作並共同出資成立基金，將有助於香港發揮「超級聯繫人」的角色，連結主權基金、內地及其他主要亞太市場。建議政府向主權財富基金在港設立之區域基金管理總部的管理費收入提供5%的利得稅優惠，以吸引更多大型主權基金管理公司落戶。



*倡港府向內地爭取設立新的「家辦通」資金渠道*



他又指，樂見政府優化「新資本投資者入境計劃」以允許投資住宅物業，並擴大基金及單一家族辦公室可享有稅務寬減的合資格交易種類。為持續優化包括跨境理財通在內的互聯互通機制，德勤倡議政府向內地政府爭取設立新的「家辦通」資金渠道，讓內地高淨值人士透過在港設立的家辦進行跨境投資。此外，建議探索「新資本投資者入境計劃」允許聯名持有資產，也有助吸引更多各地優質資本投資者，進一步鞏固香港家族辦公室行業的優勢。



*倡將人民幣櫃台交易股票印花稅率試行減半至0.05%*



德勤華南區主管合夥人歐振興表示，非常支持進一步優化證券市場的措施，包括縮短上市審批時間、提高透明度，以及實施降本增效策略。為進一步鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位，建議將人民幣櫃台交易的股票印花稅率試行減半至0.05%，為期三年，以促進市場交易及提升流動性。同時，建議將此試行措施擴展至香港上市的國際企業及來港作雙重上市的發行人，以進一步增強香港的競爭優勢。



*政府可再發行伊斯蘭債券，推更多伊斯蘭金融產品*



他又指，香港可積極推動與伊斯蘭國家的金融互聯互通。政府可考慮再次發行伊斯蘭債券，為市場樹立標杆，吸引更多伊斯蘭投資者。同時，亦可探索推出更多伊斯蘭金融產品種類的可能性，如伊斯蘭人民幣債券或綠色及可持續債券。



*樂見繼續推動央行數碼貨幣等創新金融服務*



德勤中國香港數字資產主管合伙人呂志宏指出，樂見《施政報告》提出繼續推動央行數碼貨幣、移動支付、虛擬銀行、虛擬保險及虛擬資產交易等創新金融服務，相信將有助實現新興科技與銀行、保險、證券、資產管理等傳統金融服務領域的深度融合，進而鞏固香港作為國際金融中心和Web3樞紐的地位。



*倡設檢討公共財政專責小組及新稅項事宜諮詢委員會*



德勤中國稅務合夥人尹佩儀表示，施政報告提出多項政策，其中包括鞏固和提升香港的國際金融、航運和貿易中心地位。例如建立國際黃金交易市場、優化證券市場措施，並以稅務優惠進一步吸引企業落戶香港。另外，大力發展新質生產力，促進新來港上市企業與本地大學開展創科合作、吸引國際初創加速器落戶香港等。相信在政府牽頭下，香港經濟能高質量發展。她又建議政府成立「檢討公共財政專責小組」及「新稅項事宜諮詢委員會」，按現時的經濟、人口和收支等經濟資料，審視財政狀況，在推行新政策時，同步審視成本效益。(kl)