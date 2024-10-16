16/10/2024 19:22

【施政迴響】香港銀行學會：樂見施政報告正視人才短缺問題

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份施政報告，提出一系列促進香港成為國際高端人才集聚高地和鞏固提升自身優勢的新措施，有助進一步發揮香港作為國際金融中心的優勢。香港銀行學會歡迎並將全力配合相關舉措。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，該會樂見施政報告再一次以「國際金融中心」和「培育人才」為重點，正視人才短缺問題。正如報告所述，各行業未來五年人力短缺估算約18萬人，銀行及金融服務業不能獨善其身。政府將會成立「教育、科技和人才委員會」，制訂政策推動育才、匯才、科技協同發展，有助聚集及培訓多元人才，並協助他們留港發展，以進一步鞏固、優化及壯大本地專業人才庫，藉此提升香港的國際金融中心優勢，銀行及金融服務業亦會隨之而受惠。

梁嘉麗續稱，為促進香港成為國際高端人才集聚高地，學會亦將加強現有為來港的金融人才所提供的相關配套及協調工作，包括協助專才獲取本地專業資歷認證和舉辦交流活動，讓他們能夠更快適應和融入本地職場。(bi)