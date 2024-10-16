16/10/2024 19:24

【施政迴響】數碼港歡迎發展新質生產力提升產業，助企業數碼轉型

《經濟通通訊社16日專訊》數碼港表示，歡迎行政長官今日於施政報告提出多項前瞻性策略及具體措施，深化創新科技生態及產業發展，並以創科燃動發展新質生產力，賦能不同行業升級轉型；同時加大創科產業投資，匯聚國際資源推動總部經濟，驅動數字經濟高質量發展。

數碼港主席陳細明表示，最新一份施政報告提出引領性創科策略及進一步加強有效舉措，擴大對創科產業的資源投入，強化本地創科生態圈，並加強發展新質生產力，拓展支援計劃以驅動更廣泛企業推行數碼轉型，持續為香港數字經濟高質量發展注入新動力。數碼港亦將繼續配合特區政府策略，積極引入重點創科企業發展國際總部，發揮香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的重要角色。

數碼港又歡迎施政報告提出擴大「數碼轉型支援先導計劃」的涵蓋範圍，由零售及餐飲業延伸至旅遊及個人服務界等服務行業，以一對一形式資助中小企數字轉型，助力企業增加生意、減低成本、提升營運效率及擴闊客源，加強中小企的競爭力。特區政府去年撥款5億港元通過數碼港推行先導計劃，至今數碼港收到超過3400宗中小企申請。(bi)