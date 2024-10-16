16/10/2024 17:55

【施政迴響】團結香港基金倡縮短資助房屋定價及揀樓日期時間差

《經濟通通訊社16日專訊》團結香港基金土地及房屋研究主管梁躍昊指出，相較本屆政府的首兩份《施政報告》內容，政策重點已由提量轉向提質，但個別措施細節還有進一步完善的空間。

梁躍昊指出，短期措施方面，支持推出「善用公屋資源獎勵計劃」、完善資助出售房屋抽籤機制、調整居屋綠白表比例，及增加白居二青年配額，均有效增加房屋階梯內的流轉動能。他建議，當局可進一步考慮縮短資助房屋公布定價及揀樓日期的時間差，令定價更加貼合市況，增加資助房屋的吸引力。



*冀加快市區重建改善市民生活質素*



中期措施方面，梁躍昊認為政府制定「簡樸房」標準是解決「劏房」問題的務實之舉，但亦期望當局能透過加快市區重建，從而改善本港市民的生活質素。與此同時，他稱許當局調整公屋和資助出售單位的比例，由現時七比三逐步轉變為六比四，有助逐步將本港公營房屋體系從現時出租為主變成置業為主。

長期措施方面，梁躍昊認同政府提速推展北部都會區，確保長遠熟地穩定供應不受短期經濟周期變化影響。他表示，「片區開發」是北都區引入市場力量的重要渠道，惟政府仍然要進一步加快基建落實的步伐以提升項目的吸引力，例如鐵路及公路需更貼近企業進駐及居民遷入的時間表。鑑於區內產業結構、人群特徵，及住屋需求與一般新發展區不同，他亦建議當局應因地制宜調整公私營房屋供應比例及增加規劃彈性，以配合人才與產業發展。

至於《施政報告》就優化「新資本投資者入境計劃」的措施，梁躍昊認為當局已平衡吸引高淨值投資者及對本地用家的影響，對上車客及換樓客等一般市民的住屋需求影響有限。



*歡迎加強與內地市場互聯互通*



另一方面，新一份《施政報告》政府提出持續優化「互聯互通」機制，包括升級債務工具中央結算系統(CMU)，並與內地商討為「債券通」南向通適度擴容。團結香港基金研究員麥穎聰歡迎政府致力加強與內地市場互聯互通，認為隨著債券通的使用量提升，處理債券交易託管等方面的CMU相應升級能滿足更大用戶需求，推出債券抵押借貸等服務也將能提供更客制化的用戶體驗。同時，債券通容許更多境內投資者參與將為香港債券市場增添活力。

對於政府提出繼續研究優化「跨境理財通」，麥穎聰認為，政府可以逐步降低參與門檻，讓內地更多個人投資者能透過跨境理財通進行跨境資產配置。另外，政府也可在風險可控的情況下逐漸提升投資額度，並進一步拓寬產品範圍，涵蓋低風險至高風險的全部產品。(rh)