16/10/2024 18:14

【施政迴響】仲量聯行:樓市指施未能扭轉樓價跌勢

《經濟通通訊社16日專訊》仲量聯行香港主席曾煥平指出，放寬投資移民至住宅措施對住宅市場有幫助，但影響輕微。他提到今年推出投資移民計劃後，僅有47個成功個案，申請人數僅448宗，預期計劃擴展至住宅市場後，申請人數及對住宅成交量的刺激作用也有限。

放寬按揭成數措施方面，他認為，對投資者或購買第二間住宅買家最有幫助，在工資欠缺增長下，置業人士購買力亦因而增加。他稱兩大措施可望推高住宅，尤其新盤成交量，但未能扭轉樓價跌勢，而未來香港樓價走勢主要視乎內地政府推出的刺激經濟措施效用。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章指出，對於政府推出先導計劃，鼓勵市場改裝寫字樓及酒店為學生宿舍，香港以鄰近大學及地鐵站的三、四星級酒店及乙級寫字樓的規模最為適合，因現時不少酒店正面對空置率高企的問題，原因在於來港的內地旅客多為即日往返，乙級寫字樓則面對需求疲弱的挑戰。他認為有助提供足夠宿位予非本地學生，及舒緩三、四星級酒店及乙級寫字樓空置率高的問題，亦鼓勵更多投資者投資此市場。(rh)