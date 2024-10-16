16/10/2024 17:22

《外圍焦點》歐洲央行總裁拉加德發表講話，美國公布進出口物價

《經濟通通訊社16日專訊》荷蘭半導體設備巨頭ASML財報遠遜預期，美股三大指數昨日收市報跌，道指跌324.80點或0.75%，報42740.42點；標普500指數跌44.59點或0.76%，報5815.26點；納指跌187.10點或1.01%，報18315.59點。港股方面，恒生指數收市報20286，跌31點或0.2%，成交2084億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:20pm，歐洲央行執委布赫發表講話。17日凌晨2:40am，歐洲央行總裁拉加德在斯洛文尼亞央行官方晚宴上發表講話。

數據方面，今晚8:30pm，美國公布9月出口物價，月率跌幅料由0.7%收窄至0.4%；9月進口物價月率跌幅料維持於0.3%，年率料維持不變。

在美國，今日公布業績的公司有：雅培(ABT)、摩根士丹利(MS)等。(wa)