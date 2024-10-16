16/10/2024 09:25

【外圍經濟】英偉達跌近半成，美國擬限制向中東國家出口AI晶片

《經濟通通訊社16日專訊》英偉達受累出口監管風險，隔晚收市股價挫4.7%，報131.84美元，同業AMD亦跌5.2%，報156.64美元。

據外媒引述知情人士稱，拜登政府官員已討論，限制英偉達和其他美國公司在個別國家銷售先進人工智能晶片，包括對其出口許可設定上限，這些限制特別針對中東國家，因這些國家對人工智能數據中心的需求日益增長，且有強大的財力支持。據報道指審議目前處於初期階段，尚未達成最終決策，且存在不確定性，加上美國即將舉行總統大選，拜登政府現階段要推出有爭議的新政策可能會遇到挑戰，也會面臨半導體業界的反對。(ey)