16/10/2024 10:00

【國際要聞】據報以色列不再計劃攻擊伊朗石油設施，油價應聲跌

《經濟通通訊社16日專訊》根據《華盛頓郵報》報導，以色列的知情官員表示，該國的報復行動將會有所調整，不會針對伊朗的石油或核設施，而是將軍事設施作為攻擊目標，旨在避免讓人認為以色列干預了美國選舉的政治進程。

由於市場對以色列攻擊伊朗石油設施及全球原油供應不穩的擔憂逐漸減退，國際油價連續第二天顯著下跌，並創下兩周來的新低。紐約期油在周二收市時下跌3.25美元，跌幅達4.4%，收報每桶70.58美元；倫敦布蘭特期油則下跌3.21美元或4.14%，收報每桶74.25美元。兩款期油在早段交易時最大跌幅超過4美元，達到10月初以來的最低點。

有分析師表示，由於地緣政治風險溢價減少，市場的焦點重新回到了中國需求疲弱及產油國計劃增產等供需基本面問題。IEA周二（15日）預計，今年全球石油需求成長溫和，平均為每日86萬桶，比上個月的預測減少4萬桶，中國需求轉弱是下修主因。(ey)

