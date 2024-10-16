16/10/2024 11:01

【外圍經濟】蘋果推iPad mini 7，售價3799港元起

《經濟通通訊社16日專訊》蘋果公司昨晚發布全新第7代iPad mini，該產品搭載A17 Pro晶片，並配備8.3吋Liquid Retina顯示器。iPad mini 7提供太空灰、藍色、紫色和星光色四種配色，售價由3799港元起。該產品已開放預訂，並將於下周三（23日）正式上市。

在性能方面，A17 Pro晶片為iPad mini 7帶來了顯著提升，CPU性能較上代提高30%，GPU性能提升25%，神經網絡引擎速度增至上一代的兩倍。此外，該設備支援Wi-Fi 6E及USB-C連接埠，數據傳輸速度比上代更快。

iPad mini 7還取消了實體SIM卡支援，改為eSIM。相機方面，該產品配備了1200萬像素的前置和後置鏡頭，並支持Smart HDR和人物置中等功能。此外，新款iPad mini支援Apple Pencil Pro，提供更多的創作和書寫功能。

蘋果表示，新一代iPad mini還將透過iPadOS 18.1更新，支持多項人工智能功能，包括書寫工具、改進的Siri助手，以及未來將推出的圖像生成工具、Genmoji和ChatGPT等。(ey)