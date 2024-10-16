16/10/2024 09:59

【傾力救市】知名經濟學家任澤平、私募大佬但斌被微信微博禁言

《經濟通通訊社16日專訊》近日，A股震蕩引發坊間激烈討論。其中，內地私募大佬但斌和知名經濟學家任澤平就A股看多看空爭論數日。直至昨日，兩人微信公眾號、微博帳號雙雙被禁言。

任澤平多次發文看多股市，曾在10月4日在微博發文稱，「預計下周(8日)A股開盤即收盤，可以早早下班，所以節前內部建議持股過節」；深圳東方港灣董事長但斌則多次在微博發文警示風險。任澤平還曾說，「最近個別怪誕的觀點，不僅踏空，而且在關鍵時候唱空中國經濟和公共政策，專業上無能，道德上無恥。」將兩人的觀點分歧上升至「道德層面」。

任澤平的公眾號「澤平宏觀」昨日晚間因違規無法關注，視頻號同樣顯示「此帳號已被禁止關注」。同時，但斌的視頻號也已被禁止關注。此外，有消息稱任澤平和但斌兩人微博疑被禁言。

此次兩人的微信公眾號被禁止關注，是否與此前的微博互懟事件有關，目前尚無確切消息。但不可否認的是，這場風波已經對兩人的公眾形象以及市場關注度產生了不小的影響。

對於此次事件，有業內人士表示，但斌與任澤平作為公眾人物在社交媒體上的言論應當更加謹慎，避免過度解讀和誤導投資者。(lc)