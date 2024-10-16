16/10/2024 17:38

【施政迴響】會財局歡迎施政報告，稱會計專業潛力龐大

《經濟通通訊社16日專訊》會計及財務匯報局(會財局)歡迎行政長官今日發表的施政報告，強調香港不斷求進，自我革新的重要性，並需要保持創新和靈活以應對挑戰和機遇。隨著政府不斷改革，鞏固提升香港國際金融中心地位，會財局相信會計專業蘊含的發展潛力龐大。

會財局主席黃天祐表示，行政長官提出積極拓展資本市場及提升綠色金融生態系統的願景，將顯著提升香港作為國際金融中心的競爭力。為支持香港特區政府的舉措，會財局將繼續致力維護企業匯報質素，包括透過獨立核證確保可持續匯報資訊的可靠性，為香港發展成國際綠色金融樞紐作出貢獻。

會財局行政總裁賴翠碧表示，政府統籌推進教育、科技和人才一體化融合發展，將有助推動國際高端人才匯聚香港。因應市場對高質素會計人才的需求日益殷切，會財局將堅定不移與業界持份者合作，攜手培育精湛的會計人才，不僅具備實務技能，亦善於運用科技和創新。這不但能滿足金融市場持續演變的需求，亦將對本港的成功發展和競爭力作出貢獻。(cl)