16/10/2024 17:43

【施政迴響】貿發局：全方位推動香港發展，減烈酒稅帶動相關貿易

《經濟通通訊社16日專訊》香港貿易發展局歡迎行政長官李家超今天發表的施政報告，貿發局主席林建岳表示，報告涵蓋經濟增長、招商引資、支援中小企，以至文化創意、基建規劃等廣泛範疇，以多項新政策加強發揮「八大中心」功能優勢，全方位推動香港發展新質生產力，進一步實現經濟持續高質量發展。

他表示，貿發局會繼續積極推廣香港」八大中心」功能優勢，該局與投資推廣署將加強對接，建立高增值供應鏈服務機制，吸引內地企業到香港建立國際或區域總部，並提供一站式多元專業諮詢服務，協助他們通過香港「走出去」。



*再推「還息不還本」有助支援中小企持續發展*



林建岳歡迎特區政府再推「還息不還本」、向「BUD專項基金」注資10億元、增撥5億元推出「定期展覽獎勵計劃2.0」等措施，認為有助支援中小企持續發展及進一步鞏固香港作為會展和盛事之都的角色。施政報告又提到，未來兩年繼續舉辦「香港好物節」，助力中小企把握電商機遇。



*助商界開拓大灣區市場*



有關推動本港文創產業發展，如施政報告提及，由貿發局管理的「亞洲知識產權交易平台」(AsiaIPEX)，將加入更多香港和海內外文創產品，促進跨界別交流合作，助力本港發展成為區域知識產權貿易中心。另外，林建岳亦歡迎多項發展新質生產力、北部都會區、數字經濟、銀髮經濟等措施，認為有助香港商界進一步開拓大灣區，以至「一帶一路」沿線地區的機遇。

對於下調烈酒稅，林建岳認為有助帶動相關貿易，進一步推動香港成區內美酒貿易樞紐。他補充，貿發局於11月7-9日舉行的第16屆香港國際美酒展，展示來自世界各地的各類美酒，展覽期間亦特設研討會探討香港烈酒市場的展望，以及多場中國白酒的推廣活動，協助業界把握新機遇。(cl)

