16/10/2024 17:58

【施政迴響】阿里巴巴香港創業者基金：報告為AI投資注入強心針

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超今日發表施政報告，阿里巴巴香港創業者基金執行董事兼行政總裁周駱美琪表示，作為阿里巴巴集團(09988)的願景項目，該基金十分高興見證著香港近年科技和初創企業界的蓬勃發展。施政報告也為公司對於人工智能的投資和在各行各業的應用創新的投入注入一支強心針，例如通過人工智慧驅動的營銷、物流和客戶服務解決方案來振興消費者零售業。

她指，政府致力將香港打造成為一個國際創新科技中心和領先的研發中心，積極發展健康科技領域，推動生物醫學研究及臨牀應用，進一步鞏固香港作為擁有頂尖技術的樞紐。是次政府計劃設立的100 億元「創科產業引導基金」亦將可進一步帶動一些關鍵領域的發展。

她表示，雖然優化「創科創投基金」的具體細節尚未公布，但我們相信重新調撥的15億元將幫助填補目前的資金缺口。

阿里巴巴香港創業者基金將繼續利用阿里巴巴生態系統推動科技和創新的環境。在政府的支持下，我們期待召集更多充滿活力的初創企業報名參加由阿里巴巴創業者基金舉辦的JUMPSTARTER for One Earth環球創業比賽。(cl)