16/10/2024 14:37

【施政迴響】港交所：措施助增市場效率和透明度，豐富產品生態圈

《經濟通通訊社16日專訊》港交所(00388)主席唐家成表示，歡迎行政長官李家超今天發表的施政報告，感謝行政長官和特區政府一直以來支持香港資本市場的發展，進一步拓寬其深度與廣度。

他指出，今天提出的措施將有助提升市場效率和透明度，令產品生態圈更多元豐富，增加香港市場對全球投資者的吸引力。港交所致力支持香港市場及經濟的長遠發展，並期待與特區政府、證監會、以及所有持份者繼續合作，共同譜寫香港國際金融中心令人振奮的新篇章。

港交所集團行政總裁陳翊庭表示，港交所致力鞏固香港作為國際主要資本市場的優勢及提升市場韌性。香港在連接世界市場的角色極為重要，樂見特區政府對於香港交易所各項工作的高度支持，包括提升市場流動性及繼續發展各種資產類別的多元產品生態圈、探索提升市場效率和便利性，促進更多參與者投入香港資本市場。期待與行政長官、特區政府和其他持份者緊密合作，落實香港交易所的發展戰略，全面提升香港作為國際金融中心的市場活力和競爭力。(bi)