16/10/2024 15:57

【施政迴響】光大證券國際:多項措施促進香港國際金融中心地位

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表任內第三份《施政報告》，其中在金融投資領域推出了多項促進市場發展的措施。光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，報告主要涉及到「吸引多元資金」、「優化運作效率」、「加強金融基建」等方面。



*落實港股ETF在中東上市，吸納資金進入港股市場*



在吸引多元資金方面，他表示，未來港府將致力於吸引資金流入香港，主要方向大致分為向內地引資及向海外引資。在內地引資方面，將優化「新資本投資者入境計劃」，積極商討為債券通擴容，並推動內地大型企業赴港上市等措施，這些均有望吸引內地資金進入本港金融市場。而在海外引資方面，港府將致力落實追蹤香港股票指數的交易所買賣基金(ETF)在中東上市，以吸納當地資金進入港股市場。相關政策有望可為本港資本市場持續注入活力，進一步鞏固香港的金融中心地位。



*檢視港股保證金存入安排、抵押品要求等*



在提升市場運作效率方面，未來證監會和港交所將針對新股上市，推出優化措施，並公布具體上市批核流程優化方案，以求上市申請審批時間更具確定性。另外，亦將會檢視保證金的存入安排、優化保證金和抵押品要求等方面的效率優化措施。



*提升固定收益市場基建，建立國際黃金交易中心*



在加強金融基建方面，他指出，本次施政報告針對有幾個層面。在固定收益層面，未來將致力提升固定收益市場的基建、升級債務工具中央結算系統；在貨幣層面，將致力提升香港人民幣即時支付清算系統夜間跨境服務能力，以及探討提供更多元化的離岸人民幣融資渠道；在商品市場層面，財庫局成立小組建立國際黃金交易中心、構建國際級黃金倉儲，並將黃金產品納入「互聯互通」機制之內。

伍禮賢表示，上述就金融投資市場的針對性措施，在本次《施政報告》中佔有一定篇幅，反映政府對促進金融市場發展的堅定支持與信心，相信對未來本港金融市場發展帶來良性促進作用。(bi)