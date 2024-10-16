16/10/2024 16:33

【施政迴響】智慧城市聯盟歡迎政府成立發展低空經濟工作組

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官發表任內第三份《施政報告》，宣布將成立由財政司副司長領導的「發展低空經濟工作組」，並計劃推出一系列措施發展低空經濟，智慧城市聯盟(SCC)表示歡迎，樂見政府接納業界有關建議。



*冀政府盡快公布發展低空經濟細節*



智慧城市聯盟會長楊文銳指出，中央政府在第二十屆三中全會公報中明確提出發展通用航空和低空經濟，預測至2025年，中國低空經濟市場規模將達到3至5萬億元人民幣，為大灣區乃至全國經濟注入強勁的新增長點。鑒於當前低空經濟蓬勃發展的態勢，上月23日SCC與業界攜手發起成立「大灣區低空經濟聯盟(LAEA)」，並向政府提交政策倡議，當中包括建議政府成立跨部門低空經濟工作組。楊文銳對政府能迅速接納建議感到鼓舞，期望有關部門能盡快公布相關落實細節，全速發展本地低空經濟。

另外，他形容施政報告中有關撥款1.8億元推出「創科加速器先導計劃」是新亮點，相信這有助吸引海內外具豐富經驗的專業初創企業服務機構在香港建立加速器基地。



*歡迎公務數字轉型項目，設立百億創科產業引導基金*



SCC又歡迎報告有多個關於公務數字轉型的項目，包括今年內推出約20項數字政府及智慧城市方案，和「數字政策辦公室」將督導部門提升資訊系統的項目管治、舉辦網絡安全攻防演練、進行合規審計及加強高級人員的培訓等。楊文銳相信，報告提到擴展簡化跨境個人數據合規流動的便利措施至各行業，將可促進更多跨境服務及大灣區數據流通，有利香港融入大灣區發展大局。

SCC並歡迎政府推動成立「香港新型工業發展聯盟」；設立100億元「創科產業引導基金」；調撥15億元優化「創科創投基金」；開展籌備建設第三個InnoHK研發平台；並在InnoHK研發平台下成立一所研究中心，參與嫦娥八號任務等一系列推動科創和研發的措施。(bi)