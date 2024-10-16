16/10/2024 16:49

【施政報告】李家超：簡樸房為劏房最低標準，冀有序取代劣性劏房

《經濟通通訊社16日專訊》新一份《施政報告》中提及不合標劏房必須改建成合標的「簡樸房」，由專業人士確認並申請認證，否則業主將不合標單位出租便要負刑事責任，住客則不須負法律責任。法例會設寬限期，期間不就違法出租採取執法行動。

對於新政策是否只是「換湯不換藥」，行政長官李家超出席記者會回應指，對於劏房的理念每個人都不同，但目前仍有11萬住戶居住在劏房，證明劏房有存在的需要。

他指出，目前劏房的質素參差，強調簡樸房的標準只是最低標準，未來如果只有更好的環境的單位供租用，屆時市場將會重新定義新市場，認為簡樸房概念推出為平衡所有需要，可以按部就班、有序地取代劣性劏房 。(kl)