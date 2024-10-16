16/10/2024 18:16

【施政迴響】銀公:措施覆蓋範圍全面，有助進一步推動經濟復甦

《經濟通通訊社16日專訊》香港銀行公會歡迎行政長官剛發表的《行政長官2024年施政報告》，亦指施政報告所提出的措施覆蓋範圍全面，特別是放寬物業按揭貸款成數上限、為「中小企融資擔保計劃」的借款企業推出「還息不還本」，以及積極考慮就銀行資本要求提供彈性，促進銀行為中小企提供融資等，均為配合最新市場情況的適時措施，有助進一步推動經濟復甦。

銀公表示，業界會繼續在秉持審慎風險管理的原則下，以靈活包容的政策，助客戶應對短期資金壓力。銀行公會一直全力配合金融管理局的九項支持中小企措施，並推動「中小企融資專責小組」的相關工作，及與不同行業的商會和業界緊密交流。銀公會繼續加大力度，支持各行各業的中小企業務發展和升級轉型。

銀公指出，在鞏固香港作為國際金融中心方面，施政報告提出的多項措施，包括豐富離岸人民幣業務、提升綠色金融生態系統、構建金融科技創新等，均為具前瞻性的發展策略，加強業界的長遠競爭力。銀公亦歡迎繼續研究優化「跨境理財通」計劃，連同家族辦公室、「新資本投資者入境計劃」，以及稅務優惠等，為業界帶來更多跨境財富管理業務機遇。

在發展普惠金融方面，業界亦對便利市民跨境金融的安排表示歡迎，並期待進一步的落實，為兩地的居民提供更大的支付便利。

銀公續指，施政報告又提到會繼續積極拓展和深化海外網絡，包括與中東、東盟地區的金融合作。擴大香港「朋友圈」為銀行公會的工作重點之一，銀公會持續與各界攜手，向海外推廣香港高增值的銀行服務及集資平台優勢，加強金融連繫。(bn)