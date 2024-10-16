16/10/2024 17:35

【施政迴響】趙國雄：放寬按揭條件提振樓市，料年內樓價升5%

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超在新一份《施政報告》表示，金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成。同時，優化「新資本投資者入境計劃」，即日起容許投資住宅物業，該物業成交價須為5000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1000萬元。



*趙國雄：新房策反映政府對樓市大力支持*



長實執行董事趙國雄表示，新一份施政報告當中提及放寬住宅物業的按揭貸款條件，以及「新資本投資者入境計劃」 反映政府對樓市的大力支持。他認為，新措施有助提升香港經濟活力，更有助投資者重新投入地產市場。而容許買樓投資移民的投資總額上限為1000萬元亦屬合適安排。



*長實料樓價穩步上揚，年內升5%*



至對於後市方面，他指出，集團會利用政府良好政策，再思考新方法搞活香港房地產市場，預期未來樓價穩步上揚，年內餘下日子料有5%升幅。



*長實旗下三住宅項目下周一起加價3%



長實宣布集團旗下沙田名日九肚山、洪水橋#LYOS、屯門飛揚，合共121伙價單單位由下周一起加價3%。趙國雄表示，今次加價是建基於目前市場氣氛好轉，坦言「開發商都係睇成本，其實呢個價位都係無錢賺，雖然唔敢講（樓市）會唔會再跌，但（樓市再跌）最多就唔做嫁啫。」不過，目前兩大龍頭地產發展商加價，亦反映看好後市。(kl)



