16/10/2024 17:59

【施政迴響】渣打料措施有助吸引國際資金，促進多元經濟發展

《經濟通通訊社16日專訊》渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀就行政長官發表的新一份《施政報告》表示，該行歡迎《施政報告》提出一系列積極務實的措施，繼續鞏固和提升香港的國際金融中心地位，吸引國際資金，同時促進多元經濟發展。

她指出，在支持本地經濟復甦方面，渣打將一如既往全力配合《施政報告》提出的多項支援中小企措施，該行會按金管局的指引，透過具靈活性的融資和諮詢服務，加快中小企業務升級轉型。另外，該行相信放寬物業按揭貸款的要求，將有助更多市民置業，改善物業市場的整體氣氛。

她提及，渣打在香港和內地深耕多年，一直支持加強「互聯互通」，大力推動人民幣國際化。該行期待香港推出更多以人民幣計價的投資產品，增加離岸人民幣流動性，及優化「跨境理財通」等，便利國際和本地投資者更有效把握內地金融巿場開放和經濟增長所帶來的機遇。

她表示，渣打將繼續善用自身在中東、東盟地區的獨特網絡，推廣香港作為資產及財富管理樞紐的優勢，協助吸引海外家族辦公室落戶香港，同時開拓跨境金融和經濟合作機遇。該行預期優化「新資本投資者入境計劃」和擴大稅務寬減適用範圍等措施，將推動更多環球資金在港管理。(bn)