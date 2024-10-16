16/10/2024 15:01

【施政報告】施政報告懶人包，放寬按揭成數+降烈酒稅一文看清！

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表任內第三份《施政報告》，主題是「齊改革、同發展、惠民生、建未來」，當中以多招催谷樓市，包括金管局將放寬住宅按揭成數上限一律至七成；優化「新資本投資者入境計劃」，容許投資5000萬元或以上豪宅；規管劏房，並正名為簡樸房；優化居屋抽籤制度，支持青年置業。另外，一如預期調低烈酒稅，又容許中小企融資擔保計劃申請最多一年還息不還本，並成立發展低空經濟工作組，推動有關方面發展。(cl)





#金融#

*推動大宗商品倉儲貿易

*建立國際黃金交易中心

*優化互聯互通機制

*爭取國內外企業港上市

*轉數快(FPS)與內地網上支付系統互聯

*落實香港註冊銀行內地分行在內地發卡

*擴大人民幣債券發行，推出離岸國債期貨

*優化保證金抵押品要求

*尋求與伊斯蘭市場合作

*提升綠色金融生態

*推動數碼債券市場發展





#房屋#

*放寬按揭成數上限，住宅及非住宅物業一律調整至七成

*「新資本投資者入境計劃」，容許投資5000萬元或以上物業

*簡樸房設標準及登記制度

*收緊公屋富戶政策

*公居屋落成調整至六四比，居屋綠白表調整為五五比

*40歲以下抽居屋多一號碼

*增加屢次向隅者購買資助出售單位機會

*為打擊濫用公屋，推出舉報獎勵計劃





#土地#

*穩定私營房屋熟地供應

*啟動交椅洲人工島工程環評

*加快市區重建

*加快北都建設，建設北都大學教育城

*推動河套港深創科園發展





#經濟#

*容許中小企融資擔保計劃申請最多一年還息不還本

*減烈酒稅，進口價200元以上部分稅率減至10%

*發展低空經濟，與內地商討低空跨境航線

*加快綠色航運中心建設，發展高增值海運專業業務

*促進銀髮經濟

*開拓生態旅遊，發展盛事旅遊經濟

*推動建設燃料加注中心

*強化國際風險管理中心

*完善新型工業發展策略





#人才創科#

*設教育、科技和人才委員會

*打造留學香港品牌

*更新人才清單

*擴大高才通大學名單

*加大培育海事人才

*推進應用科學大學發展

*支持籌建第三所醫學院

*推新一輪研究配對補助金

*設100億創科產業引導基金





#大灣區#

*請求恢復深圳一簽多行

*外企港員一簽多行長至五年

*放寬柬埔寨、老撾和緬甸旅遊和商務「一簽多行」門檻

*設融入國家發展大局督導組

*加強大灣區醫療協作

*資助綜援長者入住廣東安老院

*促進大灣區機場群協作

*東莞機場物流園規劃第二期





#交通#

*北環線明年動工

*推動跨境鐵路項目

*推動新能源發展

*設立海運港口發展局

*打造綠色航運中心

*健全出口信用服務





#社福#

*恒常化「關愛隊」的撥款，並在下一期撥款，增加資助金額五成，

*修訂《僱傭條例》下「連續性合約」規定

*擴展社區客廳計劃

*擴大「共創明『Teen』計劃」

*擴充地區康健站

*加強支援青年發展

*改革藥械審批制度