16/10/2024 15:39

【施政迴響】中原按揭：買樓收租上會要求降，料刺激買多層樓需求

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超先生今日公布《2024施政報告》中，全面放寬所有物業按揭成數上限至七成，供款佔入息比率上限一律調整為50%。中原按揭董事總經理王美鳳表示，歡迎金管局全面將按揭成數一律放寬至七成，估計可吸引各方潛在需求買家入市，樓市更具動力多元發展。

王美鳳說，今年租金續升令現時租金回報率升至平均達3.5%，部分物業單位的租金回報率更達4%以上，加上本港進入減息周期、樓價見底回穩機會增加，是次按揭成數放寬讓買樓收租人士的按揭成數由六成上調至七成；另外，對於已有自住物業按揭人士買多層樓收租，原本基於二套房按揭需降低按揭成數一成，按揭成數僅達五成，現時二套房按揭成數亦可高達七成，供款入息比率亦由以往40%上調至50%，首期及入息要求均有所降低，料可吸引更多潛在買樓收租人士入市。

以3500萬元樓價為例，按揭成數由6按上調至七成，首期由1400萬減至1050萬，首期大為減少一成達350萬，降低置業人士或換樓人士門檻。

王美鳳提醒，供款佔入息比率之「供款」包括借款人每月總債務供款金額，而並非只以新購物業供款計算，假設借款人已有自用物業按揭供款在身，若再買多層樓申請按揭，便需將兩個物業按揭供款連同其他債務供款(如有)一併計算總額，總供款金額佔每月入息不多於50%計。(cl)