16/10/2024 15:57

【施政迴響】世邦魏理仕料優化新資本投資者入境計劃刺激豪宅需求

《經濟通通訊社16日專訊》世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平形容行政長官李家超今日發表的《施政報告》全面，政府提出多項政策措施以加強香港的長遠競爭力，包括但不限於擴闊香港的行業基礎、豐富香港的人才儲備、提高香港的整體吸引力和宜居性等計劃。雖然報告未太多關於商業房地產直接政策措施，但有一些計劃有利行業發展。



*IPO市場成辦公室需求重要來源*



世邦魏理仕估值及諮詢服務部主管鄭亥延表示，政府優化「新資本投資者入境計劃」，料會立即反映於豪宅市場的交投量。政府在9月撤辣後，留意到住宅交投逐步復甦。今年首三個季度的超級豪宅成交量創三年新高。預計此將進一步刺激高端住宅的需求，並穩定相關樓價。

她指，IPO市場已成為辦公室需求的重要來源。對於首次公開招股前或首次公開招股後的公司而言，在港設立總部非常重要，通常這些新上市公司可以在幾年內積極擴張，預計此可有助增加香港辦公室需求。

她認為，港口設施的升級和自動化將提高效率，政府應為港口所有使用者提供誘因。高價值物流業將增加對更好倉庫設施的需求，特別是葵涌和青衣。目前工業空置率約為8%，未來兩年將有所下降。



*規管劏房增新界小型單位住宅租賃需求*



推動現實世界資產代幣化及數碼貨幣生態系統將協助發展商及投資者解決流動性問題。代幣化對投資者而言或為良好退出市場的策略之一，這或能最大限度地減少商業資產資本價值的進一步下降。

世邦魏理仕又認為關於完善人才宿舍配套的先導計劃為十分好的建議，而使不同分間單位合法化，並受到規管將能為不同的使用者提供更好的生活條件。非法單位租戶也會搬出，尋找其他可負擔的住宅單位，這也將增加新界小型單位的住宅租賃需求。(cl)