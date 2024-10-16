16/10/2024 16:26

【施政報告】陳茂波：減烈酒稅有助高端酒貿易及高增值產業發展

《經濟通通訊社16日專訊》特首李家超今日發表的《施政報告》提出，由即日起，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率，由100%減至10%，而200元及以下部分，及進口價在200元或以下的烈酒，其稅率則維持不變，即100%。財政司長長陳茂波表示，上述調整的政策目標，是鼓勵高端烈酒貿易的發展和相關高增值服務的發展，同時亦平衡了社會關於飲酒與健康的關注。



*本港約85%烈酒的進口價在200元以下*



他指，現時本港約85%烈酒的進口價均在200元以下，故此市面上絕大部分烈酒的稅率將會維持在100%，沒有改變。在考慮調整烈酒稅時，當局參考了當年取消葡萄酒稅後，市民飲用葡萄酒的情況。根據2007年(即尚未取消葡萄酒稅時)，和2023年的數據，葡萄酒進口貨值的增幅約375%，而其進口量的增幅同期只有約33%，可見降低稅率後有助高端酒類的貿易和相關高增值產業發展，例如拍賣。

他提到，2008年取消葡萄酒稅後，人均葡萄酒消耗量一度上升，不過，增幅於隨後持續下跌，並曾出現負增長，2023年時，人均葡萄酒飲用量已回落至取消葡萄酒稅前，即2007年水平。



*建立大宗商品交易生態圈有利香港國金中心地位*



另外，他指，關於建立大宗商品交易的生態圈。大宗商品，例如金屬、礦產等，佔全球航運交易量一半以上。《施政報告》提出，推出稅務優惠和配套、推動國際大宗商品交易所在香港設立認可倉庫等，這些都可帶動海運服務，同時助力期貨對沖等相關金融和專業服務的發展，有利於鞏固和提升香港國際金融、航運和貿易中心的地位。值得留意的是，建立這個生態圈也會與建立國際黃金交易市場的目標相輔相成。(cl)