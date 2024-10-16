16/10/2024 16:41

【施政迴響】基金公會歡迎私募基金拓新銷售管道，冀國債期貨快推

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超今日發表新一份《施政報告》，香港投資基金公會認為，該報告務實，有延續性，同時積極為行業尋找新的發展機遇。

公會歡迎當局促進私募基金透過港交所開拓新銷售管道，公會早前聯同香港創業投資及私募股權協會向政府就此課題提交建議，其中一項是建議檢討私募基金的上市制度/監管架構，進一步便利更多發行人上市這些基金。

關於拓展東南亞/中東市場，公會建議更積極為行業探索區內其他市場的機遇－－例如在一些東南亞市場，不僅在養老金/機構投資者等提供資產管理的機遇；在零售基金領域也逐漸有更多新的機遇。



*冀「債券通」有技術調整，增加投資便利性*



公會歡迎優化債券通，基金經理期盼國債期貨能儘快推出。同時，也希望早日推出回購repos；及有更多舉措促進人民幣債券作為抵押品。此外，亦希望「債券通」有技術的調整以增加投資的便利性，例如允許交易後作修改，並允許更多的交易對手方。

公會也歡迎《施政報告》向基金和單一家族辦公室提供稅務優惠，但關鍵在於細節：需要瞭解有關具體字眼。至於可持續金融行動議程，公會認為特別是就轉型融資transition finance要有更多具體的措施。(cl)