16/10/2024 17:00

【施政迴響】證監會歡迎加強資本市場發展措施，與港交所合力落實

《經濟通通訊社16日專訊》證監會歡迎行政長官在施政報告中建議的舉措，以進一步鞏固香港作為具有全球競爭力的國際金融中心地位。當中包括吸引龍頭企業來港上市、擴展及深化涵蓋中東和東南亞的海外網路、進一步優化上市審批程序、提升市場效率，以及減低交易成本。證監會亦將繼續協助建立金融科技創新生態圈和加強對虛擬資產交易的監管。



*強化香港作為全球資產和財富管理中心地位*



證監會指出，作為內地市場的門戶，香港將受益於一系列廣泛的措施，包括深化互聯互通(包括優化跨境理財通)，以及透過改善人民幣固定收益市場基礎設施和更多以人民幣計價的投資產品，來支持香港作為離岸人民幣業務中心的發展。

此外，與「一帶一路」地區主權基金的合作、在中東推出追蹤香港股票指數的交易所買賣基金、擴大基金及單一家族辦公室的稅務寬減，以及全面採納《國際財務報告可持續披露準則》，亦將有力強化香港作為全球資產和財富管理中心的地位。



*提升香港成為大宗商品業務的國際樞紐地位*



證監會主席雷添良表示，全力支持特首的建議，以加強本港作為首選的集資、投資以及資產和財富管理中心的吸引力。而擴展本港的離岸人民幣債券市場，並推動建設大宗商品交易生態圈及黃金市場，將進一步提升香港成為固定收益、外匯和大宗商品業務的國際樞紐地位。

證監會將繼續與特區政府、相關監管機構、港交所(00388)和其他持份者通力合作，以落實上述措施。(cl)