16/10/2024 17:14

【施政迴響】會地歡迎放寬住宅物業按揭成數，另加快推售啟德項目

《經濟通通訊社16日專訊》會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，歡迎施政報告放寬住宅物業的按揭條款一律調整至7成，此舉有助推動置業階梯，減輕換樓客及投資客的首期負擔，以相同資金可購入更大單位自住或投資，有助啟動換樓鏈，推動大單位成交。

黃光耀續指，施政報告全力推動提早3年落成「啟德智慧綠色集體運輸系統」，並將加強啟德郵輪碼頭的宣傳，集團將非常受惠於此重點基建，加上明年第一季啟德體育園將正式開幕，有望進一步提升區內潛力。他亦稱，將加快啟德DOUBLE COAST第1期的推售部署。

他稱，集團將配合市場氣氛，會繼續積極推售康城O’East SEASONS系列，亦正在推售已屆現樓的KOKO HILLS第三期及MIAMI QUAY第一期，而灣仔春園街項目及種植道一號有機會最快於第四季推出。



*戴德梁行:放寬按揭成數政策對樓市刺激未必立即見效*



戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢指出，樂見政府放寬按揭成數政策，有助降低商業物業及住宅物業成交，特別是大額住宅物業入場門檻，但認為現時住宅市場仍然受高利率和經濟基調的影響，加上銀行借貸取態審慎，對住宅和非住宅投資市場的刺激作用未必能立杆見影。

戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻亦稱，該行樂見政府試行「片區開發」模式，加快北都建設。該行建議政府同時考慮將低空經濟產業引入北部都會區；在推動片區開發同時，政府亦配合整體北部都會區的交通建設及公共配套設施。(rh)