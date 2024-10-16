16/10/2024 19:34

《再戰明天》歐元區公布議息結果，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社16日專訊》歐元區公布議息結果，及美國公布零售銷售等數據，料為周四（17日）市場焦點。



*歐洲央行總裁拉加德發表講話，歐元區公布CPI*



各國重要經濟活動方面，北約秘書長呂特主持上任後的首次北約防長會議（至18日）。意大利央行和英倫銀行舉行歐洲央行系統第八屆年度研討會（至18日）。周四本港時間4:15pm，歐洲央行銀行監管委員會委員麥考爾發表講話。晚上8:45pm，歐洲央行管理委員會貨幣政策會議舉行，之後召開記者會，歐洲央行總裁拉加德發表講話。10:00pm，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃在IMF和世界銀行年會前發表講話。

數據方面，周四7:50am（本港時間．下同），日本公布9月出口，年率升幅料由5.5%收窄至0.9%；9月進口年率升幅料由2.3%擴大至2.8%；9月貿易收支料由負7032億日圓收窄至負3160億日圓。8:30am，澳洲公布9月失業率，料維持於4.2%。5:00pm，歐元區公布8月貿易收支，經季節調整料由155億歐元升至176億歐元；9月消費者物價指數月率料由0.1%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由2.2%收窄至1.8%。8:15pm，歐元區公布官方指標利率，料由3.65%降至3.4%。8:30pm，美國公布9月零售銷售，月率升幅料由0.1%擴大至0.3%；連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數。9:15pm，美國公布9月產能利用率，料由78%降至77.8%；9月工業生產月率料由0.8%逆轉至下滑0.1%。10:00pm，美國公布10月NAHB房屋市場指數，料由41升至42。

在本港，明日公布業績的公司有:錦藝集團控股(00565)、南粵控股(01058)、福耀玻璃(03606)等。(wa)