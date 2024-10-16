16/10/2024 14:54

【施政迴響】戴德梁行樂見政府優化投資移民計劃，可能提高吸引力

《經濟通通訊社16日專訊》新一份《施政報告》將優化「新資本投資者入境計劃」，即日起容許投資住宅物業，相關物業成交價須為5000萬元或以上；投資於房地產獲計算入投資總額上限為1000萬元。另明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資，可計入合資格投資金額內。

戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄指出，樂見政府優化「新資本投資者入境計劃(2024)」，進一步檢視投資門檻，簡化審批流程，豐富資產類別。開放投資住宅物業和豐富資產類別可能提高計劃的吸引力，吸引更多投資者參與。



*倡賣地靈活調整底價及賣地條款*



戴德梁行環球董事、大中華區首席執行官趙錦權估計，在未來10年可供發展的3000公頃熟地中，部分供應將位於北部都會區，因此該行建議政府需要注意北都的基建發展時間表，並確保其配套設施能夠配合土地發展的步伐。此外，該行建議政府日後在賣地時，也需要靈活地視乎市況而調整底價及賣地條款，避免加入過多的限制，以免流標，影響長遠房屋供應的穩定性。

他亦樂見政府積極回應市民住屋需求，調整公屋和資助出售單位的比例和增加屢次向隅者購買資助出售單位機會；政府未來陸續興建簡約公屋，運用短期內未有發展規劃的土地，以「組裝合成」快速建成住屋。該行建議，政府考慮持續尋找合適的公屋用地，或加快舊型屋邨重建，有效地分配資源，以支援最有需要的市民。



*減少劏房供應致租金上升影響基層*



該行亦樂見現屆政府制訂住宅樓宇分間單位出租制度，合標單位將名為「簡樸房」，有助優化低收入人士或基層家庭的居住環境，逐步解決「劏房」問題。然而，改建「劏房」涉及成本，減少劏房供應將導致租金上升，對基層劏房戶構成財政壓力，長遠而言，該行認為要落實「告別劏房」，最關鍵是制定完善政策，並考慮基層市民的承受能力。(rh)