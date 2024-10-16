16/10/2024 14:54

【施政迴響】中信泰富物業代理：優化投資移民計劃利好豪宅投資

《經濟通通訊社16日專訊》新一份《施政報告》將優化「新資本投資者入境計劃」即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1000萬元。中信泰富物業代理有限公司董事李肇文指出，此舉對於有興趣購買豪宅投資者有正面幫助，本地豪宅，尤其是位於傳統豪宅區的項目有資產增值的功能，在不影響本地市民置業的條件下，為有意投資香港的參予者提供多一個優質投資選項，是平衡不同持份者需求的良好措施。



*放寬住宅按揭條款為市場提供更多租盤*



另外，關於放寬住宅按揭條款，不論價值、是否自置、自用以否，一律調整至七成。李肇文稱，措施鼓勵更多資金參予物業長線投資市場。在租務市場活躍的現況下，能為物業投資者提供更高的資本回報外，同時為市場提供更多租盤，有效達致租客及物業投資者共贏。

他續指，相關措施對於其公司中信泰富地產旗下「峻譽．渣甸山」銷售部署有正面作用，有機會加快步伐，於明年開放現樓推售。(rh)