16/10/2024 15:16

【施政報告】消息指科學園為無人機配送、低空跨境航線試點之一

《經濟通通訊社16日專訊》新一份《施政報告》提出成立「發展低空經濟工作組」，政府消息人士表示，在無人機配送、低空跨境航線等試點項目方面，運輸及物流局會聽取業界的意見，初步意見指科學園是其中一個可考慮的試點地方，當局會與業界及深圳等內地城市密切溝通，強調發展會以航行安全為首要考慮。

消息人士亦稱，商務及經濟發展局主要負責低空經濟基礎設施所需的網絡頻普，現時有足夠的5G頻普供應，當局會研究如何優化頻普分配等事宜。

「發展低空經濟工作組」由財政司副司長擔任組長，制定發展策略和行動計劃等，先以應用項目為起動，設定特定應用場地推動項目，並制訂法規及建設體系，研究部署基礎設備和網絡，包括：全力推行試點項目，設立地點開拓無人機應用，包括無人機配送、測量、建築保養、航拍、匯演和搜救等。(rh)