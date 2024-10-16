16/10/2024 15:05

【施政迴響】戴德梁行：減烈酒稅刺激銷量，但物流行業需合法倉存

《經濟通通訊社16日專訊》戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝則指出，樂見政府加強「培育未來人才」措施，並承諾在規劃、地政、建築圖則審批方面拆牆鬆綁，鼓勵市場改裝商廈，增加學生宿舍供應，同時解決部分寫字樓閑置問題。

該行建議，政府可以採用豁免書方式審批處於商業用途地塊上的寫字樓或酒店大樓申請改裝成為學生或人才宿舍，一方面可以免卻業主或營運商需申請/維持酒店營運牌照的費用和時間，另一方面也可以讓業主或營運商合法地使用寫字樓或酒店作為居住用途。政府亦可考慮為業主或營運商提供改裝補貼或貸款，以減低改裝成本及加快項目推展和落成。



*改裝商廈增宿舍供應解決部分寫字樓閑置問題*



該行亦認為，降低烈酒稅將刺激烈酒銷售量，亦會增加對烈酒倉存的需求。如業界對烈酒倉存需求有所增加，相關政府部門也需要推出相應措施配合，以便倉存及物流行業可以為其烈酒供應商客戶提供充足合法的烈酒倉存和物流服務。

此外，降低烈酒稅將有助烈酒銷售商及酒吧業界降低成本，零售價格有機下調，並將吸引更多市民及遊客前往酒吧消費，增加酒吧的客流量和收入，相信此舉對整體零售、餐飲及商舗市場有提振作用。(rh)