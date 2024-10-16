16/10/2024 15:32

【施政迴響】易付達(亞洲)：有關數字化貨幣技術已日趨成熟

《經濟通通訊社16日專訊》易付達(亞洲)主席兼行政總裁勞俊傑表示，歡迎港府推出金管局將與人民銀行推動兩地快速支付系統互聯互通等普惠金融和數字經濟相關的措施，公司會全力支援政府實行不同措施，並全面於各個場景引入電子支付，助力香港邁向成為「智慧城市」。

勞俊傑亦指出，公司旗下有關數字化貨幣技術已日趨成熟，相信待政府相關政策細節出台後，即可推出市場應用。另公司亦一直努力擴展電子支付技術應用場景。公司亦將會積極支援本地中小企進行數碼化轉型，以迎接數字經濟時代，並助力企業更進步。

新一份《施政報告》亦提到，政府會繼續推動央行數碼貨幣(CBDC)、移動支付、虛擬銀行、虛擬保險及虛擬資產交易等創新金融服務，包括在「多種央行數碼貨幣跨境網絡」上，測試和探索更多與跨境貿易結算相關的技術解決方案及場景。(rh)