16/10/2024 15:58

【施政迴響】美聯料新措施刺激今季樓價升約3%，全年跌幅收窄

《經濟通通訊社16日專訊》美聯物業住宅部行政總裁布少明對政府容許投資移民購入住宅物業及放寬住宅按揭措施表示高度歡迎，認為今次《施政報告》對本港樓市有深遠影響，相信新措施有助促進物業成交，進而令樓價止跌。

他估算，在眾多利好因素帶動下，估計第四季一手成交量有望升至5000宗，按季升逾1.1倍，並創22個季度(5年半)新高；二手方面，料同期錄10000宗，按季升近兩成。同期樓價則預計樓價有望回升約3%，全年跌幅將收窄至5%內。



*倡政府放寬高才通在港置業計劃*



他亦相信，在優化投資移民計劃新措施下，今年逾5000萬元住宅註冊量有望挑戰600宗水平，創3年新高。至於今年(截至10月15日)相關一二手住宅註冊量合共錄441宗，佔去年全年約94%。不過，他稱《施政報告》對人才留港的力度不足，若然採納市場建議放寬高才通在港置業計劃，相信有助增加人才留港的意欲。

他亦相信，在新措施下，逾5000萬至1億元豪宅更為受惠；內地買家(以買家姓名的英文拼音鑒別)料有關佔比有望升至65%水平，今年首9個月則佔約58.7%。



*美聯移民稱即時收到近10宗「投資移民」相關查詢*



美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，《施政報告》公布後，即時收到近10宗有關「投資移民」的相關查詢，預期有助刺激更多新投資移民申請來港。此外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可同樣可計入合資格投資金額內。鄭天殷相信，對於內地人士來港會愈加便利，亦會吸引更多資本投資者來港，促進香港樓市發展。(rh)