16/10/2024 16:12

【施政報告】消息指4年後取締不合規劏房，簡樸房不會推升租金

《經濟通通訊社16日專訊》新一份《施政報告》決定以立法方式，制訂住宅樓宇分間單位的出租制度，合標單位將名為「簡樸房」，標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。政府亦會為此制訂立法內容及登記時間表等措施，不合標的住宅樓宇分間單位數目會逐步減少，直至清零。政府消息人士指出，政府將於12月初在立法會提出諮詢，並舉行為期兩個月的公眾諮詢，希望2025年可向立法會提交草案，明年立法會換屆前完成立法。消息人士亦預期，為時4年，可開始取締不合規劏房。



*真正需取締劏房會少於現時的三分之一*



消息人士指出，現時有約11萬戶人家居住在「劏房」單位，當中有40%人沒有申請公屋，屬於資產超出公屋資產限額，或沒有香港居留權人士類別，相信「簡樸房」私人市場能滿足需求，且社會不會認同要為其提供公屋。合資格「劏房」戶末來可以輪候簡約房屋或公屋；沒排公屋的「劏房」戶，政府可考慮為他們安排一些應急短期住宿，或繼續住在「簡樸房」。消息人士強調，政府不希望將公共資源放在本來不應獲得相關資源的人手上。

而在上述約11萬戶中，有兩至三成單位不足8平方米；估計整體有三分之一「劏房」單位不合規要改善，但當局予合理寬限期改正，相信真正需要取締的劏房不會是三分之一。此外，由於原有單位分間後出租的租金總收入，比整個沒分間單位出租高出很多，相信業主有足夠經濟誘因改正經營這類租賃。

消息人士又指，不相信「簡樸房」制度推出後，會令「劣質劏房」的租金大幅上升，並稱指現時已有劏房租務管制限制租金加幅。



*寬限期不會短至1-2個月*



「劏房」業主將可獲寬限期，以將不合標「劏房」改建成合標準的「簡樸房」。消息人士指，業主登記後享有寬限期，不會短至只有1至2個月，並且會配合市場上「簡樸房」的供應，以及公營房屋的供應和政策，把住宅樓宇分間單位分批有序處理。

消息人士稱，寬限期期間，不合標的住宅樓宇分間單位必須改建成合標準的「簡樸房」，改建後，要自行出資，由專業人士，如測量師確認並申請認證，否則業主將不合標單位出租便違法。政府消息人士指，罰則要有阻嚇性，包括監禁及罰款。



*面積不少於8平方米達合理要求*



若過了寬限期，「劏房」業主仍沒有改善，將會受到「重罰」，如罰款或監禁，詳細將參考建築物條例等法例。至於是否如公屋般設舉報機制，或會否有「放蛇」行動等就要日後再議。

至於「簡樸房」的標準，就包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。消息人士指，政府建議「簡樸房」廁所要合理間隔，廁所和房都要有窗，「黑廁」可裝抽氣扇，房窗不可是面對大廈天井；要有獨立鋅盤，目的是希望「簡樸房」住戶不用在廁所中清洗食材，能更衛生。至於面積規定，消息人士稱，是聽了不同持份者的意見，並曾經找專業人士設計圖則，認為達到合理要求。(rh)